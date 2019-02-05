Лукаку може продовжити кар'єру в Реалі

Відомий футбольний агент Міно Райола, який представляє інтереси нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку, запропонує послуги свого клієнта Реалу.
Про це повідомляє sport.ua.
Сам Лукаку теж не проти покинути Манчестер Юнайтед і продовжити кар'єру в Іспанії. Як стверджує Don Balon, заради такого трансферу бельгієць готовий отримувати меншу зарплату.
Цього сезону Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 30 матчів, забив 9 голів і віддав 4 гольові передачі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Марсьялем до 2024 року.
Також, Сульшер взяв найуспішніший старт в історії Манчестер Юнайтед.
Джерело - sport.ua.