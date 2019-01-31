Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Марсьялем до 2024 року

Форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Угода розрахована до червня 2024 року з опцією продовження ще на 12 місяців. За інформацією Sky Sports, відтепер 23-річний гравець буде заробляти в Манчестері 250 тисяч фунтів на тиждень.

Today just got a whole lot better! 😄 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 31 січня 2019 р. "Я насолоджуюся перебуванням в цьому клубі. З дня свого переходу сюди я відчуваю себе частиною сім'ї "Юнайтед". Я був позбавлений дару мови та приголомшений любов'ю наших фанатів, які продовжують дивувати мене своєю підтримкою. Я дуже вдячний Оле і його тренерському штабу за віру в мене і за те, що вони допомогли мені вивести свою гру на новий рівень", - сказав Антоні.

Цього сезону Марсьяль забив 8 голів в 18 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Сульшер взяв найкращий старт в історії МЮ. Також він повторив рекорд Гвардіоли та Анчелотті.

Джерело - Чемпіон.