Шахтар у ТОП-25 найбагатших клубів Європи

Міжнародна аудиторська компанія Soccerex Football Finance опублікувала ТОП-100 найбагатших футбольних клубів Європи.

Про це повідомляє Goal.

Аудит проводився за таким критерієм: сукупна вартість активів, матеріальні активи, гроші на рахунках, інвестиції власника і чиста заборгованість.

Першу сходинку посів Манчестер Сіті, другу - ПСЖ. Замість очікуваного мадридського Реала наступні місця посіли мюнхенська Баварія, Тоттенгем і Арсенал. Клуб Флорентіно Переса - шостий у рейтингу. Донецький Шахтар посів 25 місце, а київське Динамо - 88.

Нагадаємо, Карпати переглядають гравця зі збірної Гаїті. Також, УЄФА назвав дату старту продажу квитків на Євро-2020.

Джерело - Goal.