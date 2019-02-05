Карпати переглядають гравця зі збірної Гаїті

Півзахисник Джиммі Санон може продовжити кар'єру в Карпатах.

Про це повідомляє Fckarpaty.com.ua.

Хавбек раніше взяв участь у контрольному поєдинку Карпат з Напредаком.

22-річний гравець народився в Канаді, але також має громадянство Гаїті. Виступав за молодіжні збірні Канади, але пізніше прийняв рішення грати за Гаїті. 2017 року дебютував за основну національну команду Гаїті. В його активі 4 матчі за збірну.

Останнім відомим клубом Санона став канадський Оттава Ф'юрі, за який він провів 31 матч, забив 1 гол і зробив 2 асисти.

Transfermarkt оцінює правого вінгера, здатного зіграти і на лівому фланзі, в 125 тисяч євро.

Нагадаємо, Карпати проведуть чотири спаринги. А Швед повернувся в Карпати.

Джерело - Fckarpaty.com.ua.