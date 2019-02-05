Кайоде: До матчів Ліги Європи готові

Шахтар готовий до поєдинків проти Айнтрахта в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів Кайоде в інтерв'ю прес-службі гірників.

"Якщо говорити про стан, то до матчів Ліги Європи готові. Я також сфокусований на тренуваннях: мені необхідно боротися і за себе, щоб бути сильнішими, і за Шахтар", — зазначив Кайоде.

Перший офіційний матч Шахтаря 2019 року відбудеться 14 лютого проти Айнтрахта в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться в Харкові.

Нагадаємо, екс-гравця Шахтаря Ракицького прибрали зі збірної.

Джерело - Шахтар.