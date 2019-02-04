Ворскла впевнено переграла Спартак

Полтавська Ворскла провела спаринг на зборі в Туреччині. Суперником став сербський Спартак.

Ворскляни здолали суперника з рахунком 4:2. Перемогу полтавцям принесли Кобахідзе, Шехич, який оформив дубль та Керкез, який зрізав м'яч у власні ворота.

Це друга перемога полтавців під час турецьких зборів.

Контрольний поєдинок

4 лютого

Восркла - Спартак (Сербія) 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 — 24 Кобахідзе, 1:1 — 35 Обрадович, 2:1 — 52 Шехич, 3:1 — 65 автогол Керкез, 3:2 — 69 Текьяжкі, 4:2 — 84 Шехич

Нагадаємо, Ворскла підписала двох легіонерів.Тим часом матч збірної України може відбутися в Полтаві.

Джерело - Чемпіон.