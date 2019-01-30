Матч збірної України може відбутися в Полтаві

Федерація футболу України розглядає Полтаву як місце проведення матчу кваліфікації на чемпіонат Європи Україна - Люксембург.

Про це повідомив керівник прес-служби Ворскли Артем Лобанов.

"Звичайно, казати про матч збірної України в Полтаві як про факт ще рано. Але ФФУ дійсно надіслала нам лист з пропозицією провести цей матч. Вони розглядають Полтаву для проведення гри.

Клуб з радістю погодився, адже це великий плюс для міста і для вболівальників. Далі цього листа справу ще не пішла. Чекаємо вказівок від ФФУ", - сказав Лобанов.