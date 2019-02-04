Захисник Ліверпуля потребує операції

Захисник молодіжної збірної Англії та Ліверпуля Джо Гомес змушений лягти під ніж для повного відновлення після перелому ноги.

Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Джо зазнав травми ще на початку грудня 2018-го у матчі проти Бернлі, лікарі спочатку пророкували йому 6 тижнів на відновлення.

"Це удар по хлопцю і по нам. Адже перед травмою він був у фантастичній формі. Але він занадто цінний для нас, щоб ризикувати. Так що ми проведемо цю процедуру і він повернеться, коли буде готовий", - сказав головний тренер Юрген Клопп.

Нагадаємо, Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів.

Також, Клопп привітав найстарішого вболівальника Ліверпуля.

Джерело - Офіційний сайт Ліверпуля.