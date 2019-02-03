Почалися підводні пошуки зниклого літака, на якому летів Сала

Підводні пошуки зниклого літака з футболістом Еміліано Салой розпочнуться вже 3 лютого

Про це повідомляє BBC.

Відділ з розслідування авіаційних подій (AAIB) повідомив: його судно Geo Ocean III має прибути в район пошуку о 9:00 за Гринвічем. AAIB зазначив, що їх пошукова робота, ймовірно, триватиме три дні, а приватна пошукова операція триватиме, поки літак не знайдуть.

Раніше знайшли дві подушки від сидінь. Найімовірніше, вважають пошуковики, це частини літака Piper PA-47 Malibu, на якому був Сала. Приватна пошукова операція фінансується з коштів, зібраних на комерційній краудфандинговій платформі GoFundMe. До цієї хвилини зібрано понад 300 тисяч євро.

Трансфер Сали став рекордним для Кардіффа. Аргентинець вже оформив перехід у валлійський клуб, а потім повернувся до Франції, щоб попрощатися з партнерами у Нанті. Разом з ним в літаку перебував пілот Девід Айбботсон.

Джерело - BBC.