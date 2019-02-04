Шахтар — Ботев: де дивитися контрольний поєдинок

У понеділок, 4 лютого, донецький Шахтар проведе контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі. Суперником гірників стане болгарський клуб Ботев.

Гра Шахтар — Ботев розпочнеться о 10:00 за київським часом.

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Матч Шахтар — Ботев покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.

Також: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Гру можна переглянути й на онлайн-платформі Oll.tv. Трансляція платна.

Актуально: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Нагадаємо, напередодні Шахтар програв Партизану.

Джерело - Чемпіон.