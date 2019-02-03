Хацкевич: Робота над помилками - це позитивний момент

Мій профіль

Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді

Сьогодні 14:33 2292
Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами
Сьогодні 16:00 2144
Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО
Сьогодні 15:07 1754
Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО
Сьогодні 14:54 2008
Бех здобула золото в персьюті
Сьогодні 14:03 847
Ястремська - Томлянович: переможець визначиться в третьому сеті
Сьогодні 13:22 1026
Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії
Сьогодні 13:03 749
Ястремська в першому сеті знищила Томлянович
Сьогодні 12:45 763
Маліновський віддав дві гольові передачі. ВІДЕО
Сьогодні 10:25 957
Ястремська уперше в кар'єрі увійде у ТОП-40 світового рейтингу
Сьогодні 10:18 1387
Навколо спорту
Блоги
Найкращий гравець двох дотиків - Ярмоленко феєрично працює з м'ячем. ВІДЕО
Найкращий гравець двох дотиків - Ярмоленко феєрично працює з м'ячем. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 19:00 2460
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+
Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+ Валерій Ручка
Сьогодні 17:00 1206
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 20:36 1385
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 18:55 794
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:45 711
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:00 869
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:00 996
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 13:32 1356
Страшна травма в Італії стала причиною скасування матчу. ВІДЕО
Страшна травма в Італії стала причиною скасування матчу. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 12:03 2577
Челсі - Гаддерсфілд: дивитися онлайн 02.02.2019
Челсі - Гаддерсфілд: дивитися онлайн 02.02.2019 Валерій Ручка
Вчора 11:46 872
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО Максим Буйдин
31.01.2019 07:11 2565
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 20:11 1129
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1326
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 757
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 893
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:31 Футбол Фонсека: Хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок 30
20:14 Дзюдо Хачатрян та Скора виграли срібло Кубка Європи з дзюдо 306
19:57 Футбол Хацкевич: Робота над помилками - це позитивний момент 1099
19:30 Футбол Вихованець Динамо продовжить кар'єру в Ізраїлі 995
19:09 Біатлон Бех виступить на етапі Кубка світу в Гольменколлені 1417
19:00 Блог Найкращий гравець двох дотиків - Ярмоленко феєрично працює з м'ячем. ВІДЕО 2460
18:35 Футбол Шахтар поступився сербському Партизану 618
18:17 Теніс Стаховський здобув перемогу у першому колі кваліфікації 998
18:00 Баскетбол Торонто - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 398
17:59 Бокс WBC планує ввести додаткове зважування 461
17:45 Футбол Прийма може продовжити кар'єру в Білорусі 507
17:15 Теніс Дема виграла турнір ITF 1180
17:00 Блог Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+ 1206
16:50 Футбол Циганков - найкращий футболіст України 1003 1
16:26 Футбол Почалися підводні пошуки зниклого літака, на якому летів Сала 576
16:11 Біатлон Санітра: Семенов мав час добре підготуватися до стартів 508
16:00 Теніс Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами 2144
15:56 Бокс Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком 723
15:54 Футбол Шахтар - Партизан: гірники назвали стартовий склад на матч 606
15:29 Футбол Рома — Мілан: де дивитися матч 22 туру серії А 571
15:29 Навколо спорту Клуб НХЛ подав до суду на легендарного репера через марихуану 323
15:07 Бокс Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО 1754
14:54 Теніс Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО 2008
14:33 Теніс Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді 2292
14:17 Теніс Ястремська - Томлянович: онлайн-трансляція 7001

Хацкевич: Робота над помилками - це позитивний момент

Сьогодні 19:57 1099 0
Хацкевич: Робота над помилками - це позитивний момент

Робота над помилками в обороні - це позитивний момент!

Про це повідомив Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"У грі з ЦСКА ми практично нічого не дали зробити супернику. Таких моментів, які були у наших воріт в спарингу зі Спартою, не виникало. Робота над помилками в обороні - це позитивний момент! Були позитивні моменти і в атаці, які необхідно закріплювати й удосконалювати. Всі здорові, сьогодні працюють. Ніяких проблем за станом здоров'я немає", - сказав тренер.

Нагадаємо, Динамо переграло ЦСКА на зборі в Іспанії. 

Раніше повідомлялося, Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()