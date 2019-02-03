Хацкевич: Робота над помилками - це позитивний момент

Робота над помилками в обороні - це позитивний момент!

Про це повідомив Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"У грі з ЦСКА ми практично нічого не дали зробити супернику. Таких моментів, які були у наших воріт в спарингу зі Спартою, не виникало. Робота над помилками в обороні - це позитивний момент! Були позитивні моменти і в атаці, які необхідно закріплювати й удосконалювати. Всі здорові, сьогодні працюють. Ніяких проблем за станом здоров'я немає", - сказав тренер.