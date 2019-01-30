Знайдено уламки літака на якому летів футболіст Кардіффа

Виявлені уламки літака, на якому летів новачок Кардіффа Еміліано Сала.

Про це повідомив відділ розслідувань авіаційних подій (The Air Accidents Investigation Branch).

Неподалік від пляжу Сурайнвілль на півострові Котантен (Франція) були знайдені подушки крісла та обшивки літака на якому, швидше за все, знаходився аргентинський футболіст.

У найближчі дні стартують підводні пошуки зниклого літака, які стали можливими завдяки пожертвам небайдужих.

Нагадаємо, футболіст пропав безвісти 21 січня, пролітаючи на легкомоторному літаку над протокою Ла-Манш.

Мессі закликав не припиняти пошуки зниклого гравця Кардіффа.

Раніше повідомлялося, що Кардіфф заплатить Нанту за трансфер зниклого форварда.

Джерело - ua-football.