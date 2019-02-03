Маріуполь поїхав на другий збір до Туреччини

Футбольний клуб Маріуполь вилетів на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Про це повідомляє офіційний сайт маріупольців.

Олександр Бабич взяв 28 футболістів.

Воротарі: Євген Гальчук, Рустам Худжамов, Євген Гриценко, Артем Поспєлов

Захисники: Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Джойскім Дава, Павло Полегенько, Сергій Яворський, Бесір Демір, Ігор Кирюханцев

Півзахисники: Євген Білоконь, Дмитро Мишнєв, В'ячеслав Чурко, Сергій Горбунов, Ігор Тищенко, Олександр Зубков, Валерій Федорчук, Андрій Коробенко, Олександр Пихаленок, Данило Ігнатенко, Владислав Вакула, Євген Проданов, Ілля Путря

Нападники: Андрій Борячук, Руслан Фомін, Олег Вакуленко, Іван Мочевінскій

Через травму збір пропустить Владислав Бугай.

На другому зборі Маріуполь планує провести 6 спарингів. Поки відомі п'ять суперників.

Календар ігор:

5 лютого - Арда (10.00)

5 лютого - Алашкерт (18.00)

9 лютого - Поханг Стілерс (10.00)

9 лютого - Актобе (16.00)

13 лютого - Оболонь-Бровар (10.00)

Нагадаємо, Рух переїде у Львів. А глава Федерації футболу Маріуполя висунутий кандидатом в президенти України

Джерело - Маріуполь.