Мессі може пропустити матч проти Реала через травму

Участь форварда Барселони Ліонеля Мессі у першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Реала – під питанням.

Про це повідомляє журналіст Рік Шарма своєму Twitter.

За інформацією джерела, у Мессі травма правого стегна, що може завадити аргентинцю взяти участь у найближчому поєдинку проти Реала.

"Мессі відчуває певний дискомфорт, але ми зараз не знаємо про його стан. Завтра все буде ясно", – цитує наставника каталонців Ернесто Вальверде Barca Times.

Перший півфінальний поєдинок Кубка Іспанії Барселона – Реал відбудеться 6 лютого, початок о 22:00.

Нагадаємо, Мессі врятував Барселону від поразки в матчі проти Валенсії.

Раніше, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.

Джерело - football24.