Швед: Пропонували оренду в інший клуб, але я вибрав Карпати

Півзахиснику Селтіка Мар'яну Шведу, який виступатиме за Карпати на правах оренди, пропонували перейти в інший клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Мені пропонували короткотривалу оренду в інший клуб. Його не назву, але скажу, що це дуже відомий клуб, постійний лідер свого чемпіонату. Я все ж вибрав Карпати. Хочу допомогти своїй рідній команді, зокрема, і поборотися за Кубок. Зараз ми у чвертьфіналі та маємо шанси пройти далі.

Уболівальникам Карпат хочу від щирого серця подякувати за багаторічну підтримку. Мені багато писали теплих та щирих побажань. Я хотів би попросити їх завжди підтримувати свою команду, так, як крім них більше ніхто не вміє робити",-сказав Швед.