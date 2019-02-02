Динамо легко розібралося з ЦСКА Софія в контрольному матчі

Динамо в першому матчі на другому тренувальному зборі в Іспанії впевнено обіграло софійський ЦСКА.

Старт матчу собі в актив записали кияни – вже на 3-й хвилині Віктор Циганков вивів свою команду вперед. Ще до перерви вже сам Вербич подвоїв перевагу "біло-синіх".

У другому таймі Динамо продовжило контролювати гру та створило декілька небезпечних моментів, але третій гол зуміло забити лише наприкінці поєдинку. Андрієвський класно пробив штрафний та поставив крапку у протистоянні.

Контрольний матч

2 лютого

Динамо – ЦСКА Софія 3:0

Голи: 1:0 - 3 Циганков, 2:0 - 36 Вербич, 3:0 - 90 Андрієвський.

Джерело - Чемпіон.