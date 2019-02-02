Тоттенгем мінімально здолав Ньюкасл в АПЛ. ВІДЕО

Тоттенгем на останніх хвилинах здолав Ньюкасл у 25 турі АПЛ.

"Шпори" підійшли до матчу зі значними кадровими втратами через пошкодження лідерів команди, а Ньюкасл у минулому турі сенсаційно вимучив перемогу над Манчестер Сіті.

Тоттенгем грав більш активніше і Ньюкасл не зміг втримати нічийний рахунок. Сон отримав м'яч після скидання Льоренте і пробив з-за меж штрафного, а Дубравка курйозно пропустив м'яч під руками.

Завдяки цій перемозі Тоттенгем набрав 57 очок та обігнав Манчестер Сіті, який завтра зустрінеться з Арсеналом, а Ньюкасл з 24 пунктами залишився на 14 позиції.

Чемпіонат Англії, АПЛ

25 тур

2 лютого

Тоттенгем – Ньюкасл 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Сон Хин Мін.

Нагадаємо, екс-форвард Ліверпуля та Тоттенгема повернувся в АПЛ.

Також, Тоттенгем втратив головну зірку до березня.

Джерело - Чемпіон.