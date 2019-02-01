Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище

Колишній воротар київського Динамо Олександр Шовковський розкритикував захисника Євгена Хачеріді.

Про це розповів сам екс-голкіпер.

На думку Шовковського, нинішній гравець ПАОКа поводиться надто егоїстично, за що піддавався у тому числі фізичному впливу.

"Із Женею було багато виховних моментів, у моїй і його кар'єрі. Я із ним розмовляв, просив його, попереджав, підходив і реалізовував свої попередження. Є люди, орієнтовані на команду, її результат. На жаль, Женя орієнтований винятково на себе. Для побудови команди, яка хоче добиватися високих результатів, він є ступором і якорем, який не дає можливості піднятися вище", - розповів Шовковський.