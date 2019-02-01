Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище

Колишній воротар київського Динамо Олександр Шовковський розкритикував захисника Євгена Хачеріді.
Про це розповів сам екс-голкіпер.
На думку Шовковського, нинішній гравець ПАОКа поводиться надто егоїстично, за що піддавався у тому числі фізичному впливу.
"Із Женею було багато виховних моментів, у моїй і його кар'єрі. Я із ним розмовляв, просив його, попереджав, підходив і реалізовував свої попередження. Є люди, орієнтовані на команду, її результат. На жаль, Женя орієнтований винятково на себе. Для побудови команди, яка хоче добиватися високих результатів, він є ступором і якорем, який не дає можливості піднятися вище", - розповів Шовковський.
Нагадаємо, Хацкевич розповів про конфлікт з Шапаренком.
Також, Динамо шукає центрального захисника.
Джерело - Отдушивдушу.