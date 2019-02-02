Кравець забив за Кайсеріспор. ВІДЕО

Форвард Кайсеріспор Артем Кравець потрапив у стартовий склад на матч 20-го туру чемпіонату Туреччини проти Єні Малатьяспор (1:1, йде перший тайм).
На 14-й хвилині 29-річний українець зробив рахунок 1:0.
Це перший гол нападника в 2019 році. Останній раз він відзначився 19 грудня у кубковому матчі з Алтай Ізміром (4:1).
Всього в поточному сезоні Кравець провів 12 матчів у складі турецького клубу, у яких забив 4 голи.
Нагадаємо, що Гладкий змінив клуб.
Також, переїхав до Туреччини і Морозюк.
Джерело - Чемпіон.