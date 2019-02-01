Динамо отримало нового тренера. ФОТО

Мій профіль

Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу

Сьогодні 17:10 1765
Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД
Сьогодні 19:36 491
Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера
Сьогодні 13:47 914
Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
Сьогодні 12:50 2483
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
Сьогодні 09:26 1171
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії
Сьогодні 09:12 656
Алієва звинувачують у побитті екс-дружини. ВІДЕО
Вчора 21:34 1439
Швед підписав контракт із Селтіком
Вчора 20:51 1055
Віце-президенту ФФУ загрожує п'ять років тюрми
Вчора 16:37 1684 1
Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі
Вчора 13:02 1096
Навколо спорту
Блоги
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1283
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 719
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 838
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 622
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 14:12 784
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі Максим Буйдин
28.01.2019 18:03 1664
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО Максим Буйдин
28.01.2019 14:21 2436
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:30 528
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:00 780
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 20:30 1262
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:57 Футбол Мудрик поїхав у дубль 18
23:27 Футбол Динамо отримало нового тренера. ФОТО 721
23:13 Автоспорт Влада Мексики не фінансуватиме етап Формули-1 156
22:49 Футбол Мілевський віддав гольову передачу в контрольному поєдинку 146
22:34 Футбол Карпати переглядають нападника Карабаху 284
22:12 Футбол Катар вперше дебютував на Кубкові Азії. ВІДЕООГЛЯД 212
21:54 Футбол Зінченко може стати автором найкращого гола січня 330
21:33 Футбол Швед повернувся в Карпати 313
21:24 Легка атлетика Російських атлетів позбавили медалей 324
21:08 Бокс Коммі: Після Чанієва хочу битися з Ломаченком 214
20:56 Теніс Ястремська: У грі з Лінетт покажу найкраще, що можу 303
20:43 Біатлон Моравець пропустить етап у Канаді та США 253
20:22 Футбол Феллаїні перейшов у китайський клуб 267
20:11 Баскетбол Михайлюк та Лень не потрапили до заявки на матч збірної 332
19:56 Футбол Динамо обігнало Шахтар у рейтингу YouTube каналів Європи. ФОТО 297
19:36 Теніс Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД 491
19:21 Футбол Уткін анонсував перехід Шапаренка в Росію 1069
19:03 Футбол Катар вперше виграв Кубок Азії 401
18:50 Бокс Арум: Ломаченку не варто підніматися у вазі 296
18:30 Футбол Челсі повторив клубний антирекорд 288
18:16 Блог Худжамов: Я був є*онутий. ВІДЕО 573
18:10 Футбол Крауч: Я ущипнув себе, коли дізнався про перехід 446
17:52 Футбол Соль: Пробую вчити українську мову. ВІДЕО 642
17:34 Футбол Президент Шахтаря розбагатів на 830 мільйонів доларів за місяць 1284
17:10 Футбол Гордон: Я до Ракицького відчуваю огиду 1503

Динамо отримало нового тренера. ФОТО

Сьогодні 23:27 721 0
Динамо отримало нового тренера. ФОТО

Екс-наставник донецького Олімпіка і грозненського Ахмата Роман Пилипчук очолив мінське Динамо.

Про це повідомляє прес-служба білоруської команди на офіційній сторінці в Twitter.

Склад тренерського штабу українського фахівця оголосять пізніше.

2016 року фахівець входив у тренерський штаб Дмитра Аленичева в московському Спартаку, а пізніше - в штаб італійського наставника Массімо Каррери. 3 травня 2018 року покинув Спартак. У сезоні-2018/2019 працював у тренерському штабі грозненського Ахмата помічником Рашида Рахімова.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Пилипчук стане тренером Динамо. Тим часом Швед повернувся в Карпати.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()