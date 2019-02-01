Динамо отримало нового тренера. ФОТО

Екс-наставник донецького Олімпіка і грозненського Ахмата Роман Пилипчук очолив мінське Динамо.

Про це повідомляє прес-служба білоруської команди на офіційній сторінці в Twitter.

Склад тренерського штабу українського фахівця оголосять пізніше.

2016 року фахівець входив у тренерський штаб Дмитра Аленичева в московському Спартаку, а пізніше - в штаб італійського наставника Массімо Каррери. 3 травня 2018 року покинув Спартак. У сезоні-2018/2019 працював у тренерському штабі грозненського Ахмата помічником Рашида Рахімова.

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ЗАО ФК «Динамо-Минск» приветствует Романа Михайловича Пилипчука в своих рядах!



Полный состав нового тренерского штаба будет объявлен позже.#fcdm1927 #РоманПилипчук pic.twitter.com/igQTjl75H4 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 1 лютого 2019 р.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Пилипчук стане тренером Динамо. Тим часом Швед повернувся в Карпати.

Джерело - Чемпіон.