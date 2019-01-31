Українець очолить мінське Динамо

Українець Роман Пилипчук покинув грозненський Ахмат, в якому обіймав посаду асистента головного тренера.

Про це повідомляє Footboom.

51-річний фахівець отримав пропозицію очолити мінське Динамо і вже два дні працює з командою на зборі в Туреччині. 31 січня Пилипчук повинен підписати угоду з білоруським клубом.

В Україні цей фахівець працював в штабах Кривбасу і Зорі, очолював Олімпік. Відзначимо, що 2017 і 2018 року мінське Динамо очолював Сергій Гуренко, який взяв з командою срібло і бронзу відповідно.

Нагадаємо, Безус вивів Гент до фіналу Кубка Бельгії. А Карпати віддали в оренду Карраскаля.

Джерело - Footboom.