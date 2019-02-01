Динамо обігнало Шахтар у рейтингу YouTube каналів Європи. ФОТО

Офіційний канал Динамо в YouTube піднявся на 18-е місце в списку найпопулярніших офіційних каналів футбольних клубів Європи.
Про це повідомляє Deportes&Finanzas.
Це найкращим показником за весь час його роботи і найкращим результатом серед усіх клубів УПЛ. Інших українських клубів немає в ТОП-30 рейтингу.
У січні всі відео каналу Динамо сумарно набрали 1,7 мільйона переглядів.
📲 TOP 25 football clubs in Europe ranked by #YouTube views during september 2018. #SMFL— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 жовтня 2018 р.
14.@zenit_spb
15.@SpursOfficial
16.@PSV
17.@Inter
18.@OM_Officiel
19.@hashtagutd
20.@GalatasaraySK
21.@werderbremen
22.@DynamoKyiv
23.@RangersFC
24.@pfc_cska
25.@Feyenoord pic.twitter.com/AcqdAzdH9P
Нагадаємо, Олімпіакос продав всі квитки на матч з Динамо. А Уткін анонсував перехід Шапаренка в Росію.
Джерело - Чемпіон.