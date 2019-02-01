Динамо обігнало Шахтар у рейтингу YouTube каналів Європи. ФОТО

Офіційний канал Динамо в YouTube піднявся на 18-е місце в списку найпопулярніших офіційних каналів футбольних клубів Європи.

Про це повідомляє Deportes&Finanzas.

Це найкращим показником за весь час його роботи і найкращим результатом серед усіх клубів УПЛ. Інших українських клубів немає в ТОП-30 рейтингу.

У січні всі відео каналу Динамо сумарно набрали 1,7 мільйона переглядів.

Нагадаємо, Олімпіакос продав всі квитки на матч з Динамо. А Уткін анонсував перехід Шапаренка в Росію.

Джерело - Чемпіон.