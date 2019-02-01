Соль: Пробую вчити українську мову. ВІДЕО

Нападник Динамо Фран Соль вивчив уже декілька базових слів українською мовою.
Про це розказав сам футболіст.
"Це прекрасно, що ми знаходимося на зборі саме тут, в Марбельї. Тут завжди прекрасна погода, і я відчуваю себе дуже комфортно.
Уже пробую вчити українську мову, мені допомагають хлопці. І я вже знаю багато базових слів.
Мене дуже добре прийняли. Динамо - відмінний колектив, всі хлопці з почуттям гумору. Насправді, для мене це важливо, тому що я ще той жартівник. Так що відчуваю себе цілком щасливим",- сказав Соль.
Нагадаємо, Олімпіакос продав усі квитки на матч з Динамо.
Перша гра між клубами відбудеться 14 лютого.
Також, Хацкевич відвідає гру Олімпіакоса.
Джерело - Чемпіон.