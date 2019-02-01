Президент Шахтаря розбагатів на 830 мільйонів доларів за місяць

Президент Шахтаря Рінат Ахметов значно збільшив свої статки за перший місяць 2019-го року.

Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index.

Статки українського олігарха за перший місяць нового року збільшились на 830 мільйонів доларів, загальні доходи Ахметова оцінюються у 6,04 мільярда доларів.

Президент Шахтаря є єдиним українцем, який входить у рейтинг найбагатших людей планети, олігарх посідає у ньому 263 сходинку.

Нагадаємо, Ахметов став президентом Шахтаря у жовтні 1996 року.

Раніше, Ахметов підсумовував 2018 рік.

Також Президент Шахтаря Рінат Ахметов вдячний Ярославу Ракицькому за роки проведені в Шахтарі.

Джерело - Чемпіон.