Президент Шахтаря розбагатів на 830 мільйонів доларів за місяць

Президент Шахтаря Рінат Ахметов значно збільшив свої статки за перший місяць 2019-го року.
Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index.
Статки українського олігарха за перший місяць нового року збільшились на 830 мільйонів доларів, загальні доходи Ахметова оцінюються у 6,04 мільярда доларів.
Президент Шахтаря є єдиним українцем, який входить у рейтинг найбагатших людей планети, олігарх посідає у ньому 263 сходинку.
Нагадаємо, Ахметов став президентом Шахтаря у жовтні 1996 року.
Раніше, Ахметов підсумовував 2018 рік.
Також Президент Шахтаря Рінат Ахметов вдячний Ярославу Ракицькому за роки проведені в Шахтарі.
Джерело - Чемпіон.