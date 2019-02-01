Гордон: Я до Ракицького відчуваю огиду

Дмитро Гордон засудив перехід Ракицького до Зеніта.

Про це сказав сам відомий український журналіст.

"Коли він сфотографувався з футболкою Зеніту, де було написано Росія, мене мало не вивернуло. Я до Ракицького відчуваю огиду. Мені погано фізично від того, що я це бачу. Ти ж виходив за збірну України. Ти, дурень, розумієш, що ти робиш за ці сраний мільйони?", - сказав Гордон.