Гордон: Я до Ракицького відчуваю огиду

Дмитро Гордон засудив перехід Ракицького до Зеніта.
Про це сказав сам відомий український журналіст.
"Коли він сфотографувався з футболкою Зеніту, де було написано Росія, мене мало не вивернуло. Я до Ракицького відчуваю огиду. Мені погано фізично від того, що я це бачу. Ти ж виходив за збірну України. Ти, дурень, розумієш, що ти робиш за ці сраний мільйони?", - сказав Гордон.
Нагадаємо, Ротань засудив перехід Ракицького.
Також, Левченко розповів про найдурніший аргумент на користь Ракицького.
Джерело - 112 Україна.