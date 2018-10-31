ЗМІ: Конте не працюватиме в Реалі

Екс-тренер Челсі Антоніо Конте не працюватиме в Реалі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Конте відмовився очолити мадридський клуб, оскільки порахував, що цей проект йому не підходить.

Тренеру не подобалося починати роботу не з початку сезону. Окрім цього він вважав, що варіант з Реалом недостатньо привабливий, щоб порушувати свою традицію.

Раніше повідомлялося, що Конте і Реал не можуть досягнути компромісу з питань фінансового характеру під час обговорення контракту.

Після відставки Хулена Лопетегі команду очолив на тимчасовій основі Сантьяго Соларі.

Джерело - Sky Sports.