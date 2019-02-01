Індзагі: Хлопці показали прекрасну гру

Головний тренер римського Лаціо Сімоне Індзагі вважає, що Лаціо заслужило перемогу над Інтером у чвертьфінальному матчі Кубка Італії.

Про це сказав сам наставник команди.

"Я просив свою команду проявити характер, і вони це зробили. Без сьогоднішньої гри Хандановича, ми б виграли раніше, але він був неймовірний. Пенальті після 120 хвилин тільки продовжив цей матч, але вихід в півфінал ми повністю заслужили. У неділю був дуже напружений матч з Ювентусом, але, незважаючи на це, хлопці показали прекрасну гру. Ми могли перемогти навіть до початку екстра-таймів, але Ханданович тягнув все.

Я не хочу говорити про рішення арбітра. Скажу тільки те, що я ніколи не бачив, щоб суддя відміняв червону картку або призначав пенальті після 122 хвилин гри", - сказав Індзагі.