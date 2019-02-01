Тоттенгем відзначився унікальним досягненням

Тоттенгем не зробив придбань під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Football London.

При цьому команду покинули півзахисники Муса Дембеле і Жорж-Кевін Нкуду. Влітку лондонський клуб також не підписав жодного новачка,

Тоттенхем став першим клубом в історії АПЛ, що не купив жодного футболіста за два трансферних вікна протягом одного сезону.

Після 24 турів команда Маурісіо Почеттіно займає 3-е місце в турнірній таблиці ліги, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на 7 очок.

Нагадаємо, екс-форвард Ліверпуля та Тоттенгема повернувся в АПЛ. Тим часом Тоттенгем сенсаційно вилетів з Кубку Англії

Джерело - Football London.