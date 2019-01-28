Худжамов розкритикував вокальні дані одноклубників

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов не оцінив вокальних даних своїх одноклубників Борячука та Зубкова.
Про це повідомляє офіційний сайт Маріуполя.
"Чи брав я участь у реп-батлах? Ні. У нас є Борячук або Зубков. Вони вважають, що непогано читають реп.
Я так не вважаю. У нас коти всі розбіглися, коли почули цей реп. У Тищенко інтелектуальний реп. З цим все добре", - сказав Худжамов.
Нагадаємо, що Маріуполь переграв румунський Сепсі.
Раніше колишній наставник Маріуполя очолив найгіршу команду Болгарії.
Джерело - Офіційний сайт Маріуполя.