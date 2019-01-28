Худжамов розкритикував вокальні дані одноклубників

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов не оцінив вокальних даних своїх одноклубників Борячука та Зубкова.

Про це повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

"Чи брав я участь у реп-батлах? Ні. У нас є Борячук або Зубков. Вони вважають, що непогано читають реп.

Я так не вважаю. У нас коти всі розбіглися, коли почули цей реп. У Тищенко інтелектуальний реп. З цим все добре", - сказав Худжамов.

Нагадаємо, що Маріуполь переграв румунський Сепсі.

Раніше колишній наставник Маріуполя очолив найгіршу команду Болгарії.

Джерело - Офіційний сайт Маріуполя.