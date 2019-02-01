Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії

У Італії відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка Італії.

До вашої уваги результати матчів та їх відеоогляд.

Кубок Італії

1/4 фіналу

30 - 31 січня

Фіорентина — Рома 7:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 7 К'єза, 2:0 – 18 К'єза, 2:1 – 28 Коларов, 3:1 – 33 Муріель, 4:1 – 66 Бенассі, 5:1 – 74 К'єза, 6:1 – 79 Сімеоне, 7:1 – 89 Сімеоне.

Аталанта - Ювентус 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 37 Кастань, 2:0 – 39 Сапата, 3:0 – 86 Сапата.

Інтер — Лаціо 1:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:1 пенальті)

Голи: 0:1 – 108 Іммобіле, 1:1 – 120, пенальті Ікарді.

Серія пенальті: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Мілан — Наполі 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Пентек, 2:0 – 27 Пентек.

Нагадаємо, Безус став героєм Кубка Бельгії. А Ювентус сенсаційно покинув Кубок Італії.

Джерело - Чемпіон.