Ротань: Я б із задоволенням пограв у чемпіонаті Полтавщини

Колишній капітан збірної України Руслан Ротань не проти пограти на аматорському рівні.

Про це сказав сам футболіст.

"Я б із задоволенням пограв в чемпіонаті Полтавщини, тільки запрошуйте. Мені не вистачає того драйву, що був раніше. Ще хочеться тренуватися, бігати, грати. Я б з радістю пограв на аматорському рівні. А тим більше, якщо це буде чемпіонат Полтавської області, я обома руками за це ", - розповів Ротань.