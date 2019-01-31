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Ротань: Я б із задоволенням пограв у чемпіонаті Полтавщини

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Ротань: Я б із задоволенням пограв у чемпіонаті Полтавщини

Колишній капітан збірної України Руслан Ротань не проти пограти на аматорському рівні.

Про це сказав сам футболіст.

"Я б із задоволенням пограв в чемпіонаті Полтавщини, тільки запрошуйте. Мені не вистачає того драйву, що був раніше. Ще хочеться тренуватися, бігати, грати. Я б з радістю пограв на аматорському рівні. А тим більше, якщо це буде чемпіонат Полтавської області, я обома руками за це ", - розповів Ротань.

Нагадаємо, Ротань засудив перехід Ракицького.

Також, Ротань - головний тренер молодіжної збірної України

Джерело - Dynamomania.

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