Франков: І Ракицькому, і Зеніту тепер добре

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думкою про перехід 29-річного українського захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.
Свою думку він виклав у своїй конференції на сайті
"Вони все Обдумували. Зважували. Вирішували. Вважаю, і Ракицькому тепер добре, і Зеніту. Ось у збірній певна проблема є. Втім, і Шахтарю ще потрібно його замінити. А зарплата в Зеніті у нього вища. Є й інші переваги", - зазначив Франков.
Нагадаємо, Франков назвав Зеніт - тупими росіянами. А Селезньов підтримав Ракицького.
Джерело - Match Day.