Франков: І Ракицькому, і Зеніту тепер добре

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думкою про перехід 29-річного українського захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.

Свою думку він виклав у своїй конференції на сайті

"Вони все Обдумували. Зважували. Вирішували. Вважаю, і Ракицькому тепер добре, і Зеніту. Ось у збірній певна проблема є. Втім, і Шахтарю ще потрібно його замінити. А зарплата в Зеніті у нього вища. Є й інші переваги", - зазначив Франков.