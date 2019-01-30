Динамо продовжило контракт з півзахисником

24-річний півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
Згідно з умовами контракту, Олександр буде виступати за київське Динамо до 30 червня 2023 року. Олександр став гравцем біло-синіх в березні 2015 року. Раніше виступав за харківський Металіст, а також на правах оренди за одеський Чорноморець і луганську Зорю. У першій команді біло-синіх півзахисник зіграв у всіх турнірах десять матчів.
Нагадаємо, захисник Динамо буде прооперований та пропустить залишок сезону.
Також, Пиварич може продовжити кар'єру в Іспанії.
Джерело - Офіційний сайт Динамо.