Динамо продовжило контракт з півзахисником

24-річний півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Згідно з умовами контракту, Олександр буде виступати за київське Динамо до 30 червня 2023 року. Олександр став гравцем біло-синіх в березні 2015 року. Раніше виступав за харківський Металіст, а також на правах оренди за одеський Чорноморець і луганську Зорю. У першій команді біло-синіх півзахисник зіграв у всіх турнірах десять матчів.

Нагадаємо, захисник Динамо буде прооперований та пропустить залишок сезону.

Також, Пиварич може продовжити кар'єру в Іспанії.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.