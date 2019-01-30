Хацкевич: Подзвонив Лобановському і розгубився

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів як кумедно він вітав Валерія Лобановського з Новим Роком.

Його цитує FootballHub.

"У нас щороку проходив передноворічний турнір. Ми грали на кортах, за Олімпійським. Грали 30-го числа. Закінчився турнір, ми здорово відзначили. А 31-го числа я вирішив зателефонувати тренеру. Зазвичай, коли я дзвонив Валерію Васильовичу, а дзвонив я на домашній, трубку брала Ада Панкратьєвна. А тут я переплутав і набрав на мобільний. І відразу почув голос Валерія Васильовича. Від несподіванки я забув його батькові і попросив покликати Валеру до телефону. А він у відповідь спокійним голосом: Саша, я тебе слухаю. У мене знову пауза. Потім я вже сказав: Валерій Васильович, з Новим Роком, бажаю всього найкращого. Він нормально все це вислухав. А другого січня ми збиралися. Я вже нікуди не хочу йти, для мене вже Новий Рік не в радість. Але Лобановський поставився до цього з гумором. Потім ми з ним поговорили і він сказав: Я все розумію, але Валерою мене ще жоден футболіст не називав", - розповідає Хацкевич.