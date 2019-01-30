Карраско може перейти до Арсеналу

Бельгійський півзахисник Яннік Феррейра-Карраско потрапив у сферу інтересів лондонського Арсеналу.

Про цеповідомляє sportarena з посиланням на Sky Sports.

Також бельгійцем цікавляться Мілан та Інтер. Карраско переїхав до Китаю з Атлетіко минулого року. Але 25-річний вінгер незадоволений новою командою і готовий повернутися в Європу.

2018 році Карраско провів за Далянь Їфан 26 матчів, забивши 7 голів і віддав 9 асистів.

Нагадаємо, Атлетіко презентував Морату.

Також, Арсенал виплатив майже 20 мільйонів євро Венгеру.

Джерело - sportarena.