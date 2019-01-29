У ФФУ більше не розраховують на Ракицького

У Федерації футболу України не мають намірів викликати в національну команду захисника Зеніта Ярослава Ракицького.

Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик.

"У Федерації футболу України є чітке переконання, що Ярославу Ракицькому після переходу в Зеніт немає місця в збірній України. Про Ракицького нам треба просто забути", – сказав ведучий в програмі Циганик Live.

29-річний захисник перейшов у російський клуб з Шахтаря за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

Нагадаємо, Фоззі обіцяє зірвати матч збірної, якщо в ній гратиме Ракицький.

А Луческу вважає. що цей трансфер змінить відносини двох країн.

Джерело - Чемпіон.