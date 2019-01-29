У ФФУ більше не розраховують на Ракицького

У Федерації футболу України не мають намірів викликати в національну команду захисника Зеніта Ярослава Ракицького.
Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик.
"У Федерації футболу України є чітке переконання, що Ярославу Ракицькому після переходу в Зеніт немає місця в збірній України. Про Ракицького нам треба просто забути", – сказав ведучий в програмі Циганик Live.
29-річний захисник перейшов у російський клуб з Шахтаря за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.
Нагадаємо, Фоззі обіцяє зірвати матч збірної, якщо в ній гратиме Ракицький.
А Луческу вважає. що цей трансфер змінить відносини двох країн.
Джерело - Чемпіон.