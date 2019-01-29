Ващук: Ракицькому треба годувати свою родину

Колишнього гравця київського Динамо Владислава Ващука здивував трансфер Ярослава Ракицького в Зеніт.

Про це повідомляє сам екс-футболіст.

"Звичайно, мене здивував цей трансфер, враховуючи взаємини між Росією та Україною.

З іншого боку, Ракицькому треба годувати себе, свою сім'ю. Не варто забувати й про те, кар'єра футболіста не настільки тривала. І все ж я думаю, що Ракицький приймав остаточне рішення не сам, а радився з більш дорослими людьми, прислухався до них",- сказав Ващук.