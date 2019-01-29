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Паредес: Я пишаюся, що опинився у ПСЖ

Сьогодні 16:11 209 0
Паредес: Я пишаюся, що опинився у ПСЖ

Сьогодні 29 січня, Леандро Паредес офіційно став гравцем Парі Сен-Жермен. Аргентинець прокоментував свій перехід в паризький клуб.

Його цитує офіційний сайт ПСЖ.

"Я пишаюся, що опинився у ПСЖ. Після мого досвіду в Італії та Росії, у мене з'явилася фантастична можливість відкрити для себе новий футбол і надіти форму одного з найпрестижніших клубів світу. Ми всі знаємо, на якому високому рівні знаходяться гравці і тренери ПСЖ. Я поділяю амбіції клубу і віддам всього себе, щоб виправдати очікування. З нетерпінням чекаю момента, коли зможу зануритися в атмосферу Парк де Пренс, де футбол люблять так само, як в Аргентині", - розповідає аргентинець.

Нагадаємо, Паредес став гравцем ПСЖ.

Також, Неймар через травму пропустить залишок сезону

Джерело - Офіційний сайт ПСЖ.

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