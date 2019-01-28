Захисник Зорі слухає російський реп. ВІДЕО

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв слухає російський реп.
Про це футболіст розповів у рубриці АвтоZтопом на YouTube каналі Трендец.
"Російський більше слухаю, але американський теж подобається, Eminen.
Мій улюбений репер? Oxxxymiron. Не тільки він один. Є ще Guf і Баста. Guf вже, можна сказати, пішов, а Баста до сих пір в топі.
Кого б я викликав на батл? Ярмоленка і Коноплянку", - сказав Караваєв.
Нагадаємо, що у послугах Караваєва зацікавлені російські клуби.
Раніше Худжамов розкритикував реп одноклубників.
Джерело - Чемпіон.