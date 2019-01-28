ФФУ сформувала штаб збірної України

Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу молодіжної збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Федерації футболу України від 27 грудня 2018 року на посаду головного тренера молодіжної збірної України (U-21) було призначено Руслана Ротаня. За дорученням виконкому головному тренеру потрібно було сформувати штаб збірної.

За пропозицією Руслана Ротаня до штабу молодіжної збірної увійшли: Василь Кардаш (тренер), Олександр Мелащенко (тренер), Олексій Чистяков (тренер), Віталій Рева (тренер), Євген Гресь (аналітик) та Олександр Шушура (адміністратор).

Нагадаємо, що у 2019 році головний тренер молодіжної збірної України збиратиме команду щонайменше п'ять разів. Дебютна зустріч Руслана Ротаня з підопічними відбудеться в березні (18 - 27-го числа). У цей період українці візьмуть участь у міжнародному турнірі в Туреччині й, можливо, там же проведуть ще один спаринг поза його межами.

По завершенні сезону в УПЛ молодіжка виступатиме на Меморіалі Валерія Лобановського, де також планується участь команд Азербайджану, Кіпру та Ізраїлю, а вже у вересні синьо-жовті розпочнуть свій шлях у відбірному турнірі Євро-2021 (U-21). Суперниками підопічних Руслана Ротаня у кваліфікації чемпіонату Європи стали збірні Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

Нагадаємо, ФФУ разом з УЄФА оплатить лікування судді, в якого стався інсульт.

Також, голова комітету арбітрів Лучано Лучі покине ФФУ.

Джерело - ФФУ..