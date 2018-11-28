Мілан намагаєтся переманити лідера Атлетіко

Мілан намагається якнайшвидше укласти угоду з захисником Атлетіко Дієго Годіном.
Про це повідомляє sport.ua, з посиланням на Calciomercato.
За інформацією видання, Мілан запропонував Годіну контракт на два з половиною роки і зарплату в 4 млн євро за сезон. Угоду "россонері" планують здійснити найближчої зими.
Відзначимо, що поточний контракт Годіна закінчується в кінці 2019 року і він не проти змінити клуб.
Нагадаємо, Атлетіко переграло Монако та вийшло до плей-оф Ліги Чемпіонів.
Також, Атлетіко готовий продати одного зі своїх лідерів.
Джерело - sport.ua.