Атлетіко готовий продати одного зі своїх лідерів

Атлетіко готовий розглянути пропозиції щодо Дієго Кости. Головна умова – клуб, який захоче придбати нападника, повинен запропонувати щонайменше 75 млн євро.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Претендентами на Косту називають низку китайських клубів. Зокрема, і Далянь Іфан, де вже виступає його екс-одноклубник Феррейра Карраско.

У поточному сезоні іспанець забив 4 голи у 14 матчів за мадридців. Останнім часом гравця мучають пошкодження, які не дають йому вийти на пік спортивної форми.

Також, французький ПСЖ згоден продати форварда збірної Бразилії Неймара.

Нагадаємо, Атлетіко і Барселона розійшлися миром 1:1 у 13-му турі чемпіонату Іспанії.

Джерело - football24.