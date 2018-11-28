Керівництво Карпат прокоментувало відставку головного тренера

Віце-президент ФК Карпати зробив усе щоб залишити головного тренера команди - Жозе Мораіша.

Про це розповів сам Олег Смалійчук.

"Сьогодні дуже важкий і болісний день як для Карпат, так і для мене особисто. Важко підібрати слова, щоб прокоментувати те, що сталося.

Скажу відверто – я до останнього намагався втримати Жозе Мораіша, зробив усе, щоб він залишився. На жаль, є обставини, які перекреслюють усі старання. Йому надійшла пропозиція, від якої неможливо відмовитися і Жозе зробив свій вибір. Прощаємося з тренером культурно, дякуємо йому за роботу. Впевнений, він залишив свій слід в Карпатах – сказав Смалійчук.