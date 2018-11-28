Наставник Астани: Якщо ми виграємо Лігу Європи я пробіжусь Астаною у трусах

Всі питання про вихід з групи Астана хоче вирішити в Казахстані.
Про це повідомив виконувач обов'язків головного тренера команди Григорій Бабаян.
"Важливий, складний матч. У нас є проблеми, оскільки закінчився чемпіонат і відсутній ігровий тонус. Будемо готуватися. Астана зробить все, щоб домогтися позитивного результату.
Ми хочемо виграти – як і Динамо. Хочемо все вирішити тут, в Казахстані. Що стосується Динамо, то у киян немає ніяких проблем. Це хороша команда з хорошим підбором футболістів. Так, вони програли останній матч, але це був хороший матч.
Якщо ми виграємо Лігу Європи я готовий пробігтись з журналістами у трусах по Астані", – сказав Бабаян.
Нагадаємо, матч 5 туру Ліги Європи між Астаною та Динамо відбудеться у четвер, 29 листопада, початок матчу запланоа 17:50.
Тим часом стало відомо, хто судитиме матч Астана — Динамо.
Джерело - football24.ua.