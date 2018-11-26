Астана - Динамо: назвали арбітрів поєдинку Ліги Європи

Головним арбітром матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи між Астаною та Динамо призначений хорват Іван Бебек.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Томіслав Петрович та Міро Гргич. Четвертим арбітром став Горан Патакі.

Нагадаємо, матч 5 туру Ліги Європи між Астаною та Динамо відбудеться у четвер, 29 листопада, початок матчу заплановано на 17:50. До слова, після 4 турів Астана та Динамо мають однакову кількість очок – по 8. Ренн, який іде третім, має у своєму активі 3 бали.

Раніше повідомлялося, що Динамо відмовилося від Шведа.

В поєдинку УПЛ Динамо програло Олександрії.

Джерело - Чемпіон.