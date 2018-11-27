Фанати АЕКа закидали уболівальників Аякса фаєрами, є постраждалі. ВІДЕО

Перед матчем п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів між АЕКом і Аяксом на трибунах сталися масові заворушення.

Все почалося з того, що фанати грецького клубу закидали нідерландців фаєрами і навіть коктейлем Молотова. Потім поліцейські чогось увірвалися на сектор фанатів Аякса і почали їх бити. В цей час на бігових доріжках трапився вибух.

El momento exacto en que un fanático del AEK arroja una bengala contra la tribuna del Ajax. Terror en el estadio Olímpico de Atenas. (Vía /fcupdate_nl) pic.twitter.com/FuNWN6KoNc — SportsCenter (@SC_ESPN) 27 листопада 2018 р.

До АЕКа можуть бути застосовані серйозні санкції з боку УЄФА.

Нагадаємо, Аякс легко переграв греків.

У складі АЕКа у стартовому складі вийшов Дмитро Чигринський.

Джерело - Чемпіон.