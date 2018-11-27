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Фанати АЕКа закидали уболівальників Аякса фаєрами, є постраждалі. ВІДЕО

Вчора 23:12 320 0
Фанати АЕКа закидали уболівальників Аякса фаєрами, є постраждалі. ВІДЕО

Перед матчем п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів між АЕКом і Аяксом на трибунах сталися масові заворушення.

Все почалося з того, що фанати грецького клубу закидали нідерландців фаєрами і навіть коктейлем Молотова. Потім поліцейські чогось увірвалися на сектор фанатів Аякса і почали їх бити. В цей час на бігових доріжках трапився вибух.

До АЕКа можуть бути застосовані серйозні санкції з боку УЄФА.

Нагадаємо, Аякс легко переграв греків.

У складі АЕКа у стартовому складі вийшов Дмитро Чигринський.

Джерело - Чемпіон.

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