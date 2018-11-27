Мій профіль

Ліга чемпіонів. Гоффенгайм - Шахтар: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 06:48 7559
Динамо — Андерлехт: пряма онлайн-трансляція юнацької Ліги УЄФА
Сьогодні 17:59 987
Збірна України оприлюднила склад на першу гонку в Поклюці. ФОТО
Сьогодні 14:49 576
Міністр спорту Жданов зробив офіційну заяву, щодо проведення спортивних заходів в Україні. ФОТО
Сьогодні 12:43 463
Гоффенгайм — Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:47 553
Чи зніметься Світоліна для чоловічого журналу 2018 року? Букмекери приймають ставки
Сьогодні 09:59 675
Рома прийме Реал, Гоффенгайм — Шахтар. Інші матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:46 695
В окремих областях України введено воєнний стан. Як це вплине на спорт?
Вчора 23:02 2281
Алієв: Ще років 20 всі будуть говорити про нас з Мілевським
Вчора 22:11 817 2
Помер легендарний форвард Динамо Каневський. ФОТО
Вчора 12:24 4513
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:26 Футбол Фінал Кубка Лібертадорес відбудеться поза Аргентиною 112
20:15 Теніс Молюсь за Україну: Світоліна підтримала Батьківщину. ФОТО 182
19:50 Бокс Стівенсон: Я нокаутую Гвоздика 202
19:30 Футбол Чигринський у стартовому складі АЕКа на матч Ліги чемпіонів проти Аякса. ФОТО 158
19:13 Футбол Динамо переграло Андерлехт і вийшло у наступний раунд Юнацької ліги УЄФА 317
18:57 Хокей Коламбус переграв Детройт, Торонто. розібрався з Бостоном. Результати та відеоогляд матчів НХЛ 146
18:35 Футзал Став відомий склад збірної України на матч з Португалією 207
18:15 Футбол Юнацька команда Шахтаря не змогла переграти однолітків з Гоффенгайма 334
17:59 Футбол Динамо — Андерлехт: пряма онлайн-трансляція юнацької Ліги УЄФА 987
17:57 Футбол Ворскла продала 85% квитків на матч з Арсеналом у Лізі Європи 181
17:39 Автоспорт Шумахер - молодший виступатиме у Формулі - 2. ВІДЕО 313
17:19 Футбол Гоффенгайм - Шахтар: пряма відеотрансляція поєдинку Юнацької ліги УЄФА 484
17:13 Футбол Стало відомо, чому Буяльський не полетів на матч з Астаною 373
16:50 Футбол Росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Боруссії Дортмунд 395
16:30 Баскетбол Український баскетболіст дивно пожартував на тему захолення кораблів ВМС. ФОТО 795
15:53 Футбол Іран можуть виключити з ФІФА 479
15:36 Навколо спорту Зустріч екс-динамівців: Ярмоленко заселфився з Кравченком 1526
15:07 Футбол Футбольний агент жорстко висловився про воєнний стан. ФОТО 919
14:49 Біатлон Збірна України оприлюднила склад на першу гонку в Поклюці. ФОТО 576
14:24 Футбол Бєсєдін, Буяльський і Пиварич не полетять у Казахстан 369
14:12 Біатлон Фуркад-старший не потрапив до збірної на перший етап 302
13:52 Футбол Коваленко: Хвилюємося за нашу країну 454
13:27 Футбол Фонсека: У нас залишаються шанси пробитися в наступний раунд Ліги чемпіонів 295
13:06 Бокс Гірн: Не бачу сенсу для Усика залишатися у крузервейті 389
12:43 Інше Міністр спорту Жданов зробив офіційну заяву, щодо проведення спортивних заходів в Україні. ФОТО 463

Чигринський у стартовому складі АЕКа на матч Ліги чемпіонів проти Аякса. ФОТО

Сьогодні 19:30 158 0
Чигринський у стартовому складі АЕКа на матч Ліги чемпіонів проти Аякса. ФОТО

Грецький АЕК назвав стартовий склад на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Аяксом.

Серед 11 гравців, які розпочнуть поєдинок з перших хвилин у складі грецького клубу, опинився український захисник Дмитро Чигринський. Це буде його четверта поява у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Для того, щоб зберегти шанси на еврокубкову весну, команді українця сьогодні потрібно обов'язково перемагати. Наразі АЕК знаходиться на дні турнірної таблиці групи Е, програвши всі чотири матчі.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Гоффенгайм – Шахтар розпочнеться сьогодні о 22:00.

Текстову трансляцію матчу Гоффенгайм — Шахтар можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()