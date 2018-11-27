Бєсєдін, Буяльський і Пиварич не полетять у Казахстан

Тренер Динамо Олександр Хацкевич взяв на матч Ліги Європи з Астаною 21 гравця.
Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько.
Захисники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов.
Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Сідклей, Микола Морозюк, Олександр Андрієвський, Євген Смирний, Міккель Дуелунд, Че Че.
Нападники: Назарій Русин.
Відзначимо, що в списку відсутній Артем Бєсєдін. Також з командою в Казахстан не летять Віталій Буяльський, Владислав Супряга і Йосип Пиварич.
Команда вилетить з аеропорту Бориспіль о 16:00 і прибуде в Астану о 1:30, після чого заселитися в готелі Hilton.
Нагадаємо, дивіться матч юнацької Ліги УЄФА на нашому сайті.
Тим часом стало відомо, хто судитиме матч Астана — Динамо.
Джерело - Динамоманія.