Бєсєдін, Буяльський і Пиварич не полетять у Казахстан

Тренер Динамо Олександр Хацкевич взяв на матч Ліги Європи з Астаною 21 гравця.

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько.

Захисники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов.

Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Сідклей, Микола Морозюк, Олександр Андрієвський, Євген Смирний, Міккель Дуелунд, Че Че.

Нападники: Назарій Русин.

Відзначимо, що в списку відсутній Артем Бєсєдін. Також з командою в Казахстан не летять Віталій Буяльський, Владислав Супряга і Йосип Пиварич.

Команда вилетить з аеропорту Бориспіль о 16:00 і прибуде в Астану о 1:30, після чого заселитися в готелі Hilton.

Нагадаємо, дивіться матч юнацької Ліги УЄФА на нашому сайті.

Тим часом стало відомо, хто судитиме матч Астана — Динамо.

Джерело - Динамоманія.