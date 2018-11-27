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Коваленко: Хвилюємося за нашу країну

Сьогодні 13:52 313 0
Коваленко: Хвилюємося за нашу країну

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко відреагував на запровадження воєнного стану в деяких областях України та розповів про те, як це вплине на настрій перед матчем з Гоффенгаймом у Лізі Чемпіонів.

Його цитує офіційний сайт телеканалу Футбол.

"Читаємо, звичайно, і хвилюємося за нашу країну, хочемо, щоб все налагодилося, щоб, в першу чергу, був мир. А так ми готуємося до важливої ​​гри, тому зараз всі думки про футбол. Ми професіонали і розуміємо, яка буде гра. Від неї буде багато чого залежати. Тому ми до цього готові", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, матч Гоффенгайм — Шахтар відбудеться 27 листопада. Початок зустрічі о 22.00.

Стежити за розвитком подій в матчі ви можете у текстовій онлайн-трансляції, яку проведе наш сайт.

Джерело - Футбол.

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