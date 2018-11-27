Рома прийме Реал, Гоффенгайм — Шахтар. Інші матчі Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів стартує передостанній, п'ятий, тур групового етапу.
27 листопада відбудеться вісім матчів.
Актуально: Анонс і прогноз матчу Гоффенгайм — Шахтар
До вашої уваги час початку всіх ігор дня у Лізі чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
5 тур
27 листопада
Группа Е
АЕК — Аякс 19:55
Баварія — Бенфіка 22:00
Група G
ЦСКА — Вікторія 19:55
Рома — Реал 22:00
Група F
Гоффенгайм — Шахтар 22:00
Ліон — Манчестер Сіті 22:00
Група H
Ювентус — Валенсія 22:00
Манчестер Юнайтед — Янг Бойз 22:00
Нагадаємо, текстову трансляцію матчу Гоффенгайм — Шахтар читайте на нашому сайті
Джерело - Чемпіон.