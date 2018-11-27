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Рома прийме Реал, Гоффенгайм — Шахтар. Інші матчі Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:46 484 0
Рома прийме Реал, Гоффенгайм — Шахтар. Інші матчі Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів стартує передостанній, п'ятий, тур групового етапу.

27 листопада відбудеться вісім матчів.

Актуально: Анонс і прогноз матчу Гоффенгайм — Шахтар

До вашої уваги час початку всіх ігор дня у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

5 тур

27 листопада

Группа Е

АЕК — Аякс 19:55

Баварія — Бенфіка 22:00

Група G

ЦСКА — Вікторія 19:55

Рома — Реал 22:00

Група F

Гоффенгайм — Шахтар 22:00

Ліон — Манчестер Сіті 22:00

Група H

Ювентус — Валенсія 22:00

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз 22:00

Нагадаємо, текстову трансляцію матчу Гоффенгайм — Шахтар читайте на нашому сайті

Джерело - Чемпіон.

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